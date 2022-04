Tempête Megi : au moins 117 morts aux Philippines, des dizaines de disparus

Megi est arrivé quatre mois après qu'un super typhon a dévasté des zones entières du pays, tuant plus de 400 personnes et faisant des centaines de milliers de sans-abri. Et en 2013 le typhon Haiyan, le plus puissant ayant jamais touché terre, avait fait plus de 7300 morts ou disparus. Or de telles catastrophes pourraient se répéter aux Philippines, frappées en moyenne par 20 tempêtes par an. L'archipel est classée parmi les nations les plus vulnérables aux effets du changement climatique.