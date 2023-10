Tempête Ciarán : comment se faire indemniser par ses assureurs en cas de dégâts ?

Si les dégâts provoqués par la tempête Ciarán touchent votre véhicule, il vous est aussi possible de vous faire rembourser, selon France Assureurs, au titre de la garantie dommages tous accidents de votre contrat d’assurance auto, ou par l’assurance dommages de votre voiture, en général l’assurance incendie. Néanmoins, n'attendez pas de remboursement si vous n'avez souscrit qu'à une assurance au tiers. En effet, la chute d'un arbre à cause du vent est considérée comme un cas de force majeure et la responsabilité du propriétaire de l'arbre n'est pas engagé.