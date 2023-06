Tempête tropicale Bret : naufrage d'un catamaran au large de la Martinique

Le plus gros de la tempête tropicale Bret passé, la Martinique peut faire un bilan des dégâts. Et si l'île a finalement été relativement épargnée par le cyclone, un naufrage a malgré tout été recensé par la préfecture. Selon un communiqué, un catamaran aurait coulé au sud-est du territoire, à 100 kilomètres des côtes, au plus fort du phénomène cyclonique.