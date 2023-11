Les tempêtes Ciarán et Domingos ont fait 1,3 milliard d'euros de dégâts, selon les assureurs

Au total, 517.000 sinistres ont été déclarés, parmi lesquels des toitures arrachées, des voitures endommagées ou encore des maisons infiltrées d'eau. "91% de ces sinistres concernent des logements de particuliers, 5% concernent des biens professionnels, agricoles et de collectivités locales et enfin 4% concernent des automobiles", détaille France Assureurs dans un communiqué. "Le coût total s'élève à 1,3 milliard d’euros, dont 84% concernent des logements des particuliers, 12% des biens professionnels, agricoles et de collectivités locales et 4% des automobiles."

Cela classe ces événements météorologiques à la cinquième place des tempêtes les plus dévastatrices en métropole, explique encore la Fédération. Seuls Lothar et Martin en 1999 (13,8 milliards d'euros), Daria, Herta et Vivian en 1990 (3,4 milliards d'euros), Klaus et Quinten en 2009 (2,6 milliards d'euros) et Xynthia en 2010 (2,0 milliards d'euros), avaient engendré plus de dégâts matériels, selon la même source.