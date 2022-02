Tempêtes Eunice et Franklin : un "fond de secours d'extrême urgence" mobilisé

L'urgence est désormais de venir en aide aux sinistrés des tempêtes Eunice et Franklin. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé ce mardi que le "fonds de secours d'extrême urgence" serait ainsi mobilisé "à titre exceptionnel". Ce dispositif d'aide directe est destiné aux particuliers et aux familles placées en situation de grande difficulté suite à une catastrophe. D'importants dégâts ont été constatés dans le nord et le nord-ouest de la France après le passage des cyclones.