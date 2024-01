Météo : que nous réserve la première semaine de l'année ?

Du point de vue météorologique, l’année 2024 débute dans l’agitation en raison d’un flux océanique bien installé. Les perturbations vont ainsi s’enchaîner, apportant beaucoup de pluie et de vent dans une large moitié nord. Les températures baisseront en fin de semaine, annonçant un temps plus hivernal à partir du week-end.

Avec de vigoureuses dépressions circulant de l’Atlantique aux îles britanniques, les conditions météo sont pour le moins perturbées en ce début d’année. Pluies régulières et parfois intenses, vent violent, neige en montagne… Le cocktail météo des prochains jours s’annonce agité. Le week-end prochain verra pour sa part un changement de flux avec des dépressions plongeant cette fois-ci vers la Méditerranée, si bien que le mercure chutera et que la neige tombera à une altitude de plus en plus basse...

La nouvelle année débute avec un temps très humide dans le nord-ouest en raison de l’arrivée d’une perturbation pluvieuse active. Le vent souffle fort également près des côtes. Ailleurs, le ciel est souvent couvert avec quelques gouttes ici ou là, tandis que le soleil parvient à résister du sud de la Garonne jusqu’aux Alpes et en redescendant vers la Corse. Les températures restent situées 2 à 4°C au-dessus des normales de saison avec pas moins de 7 à 12°C dans l’Est et entre 10 et 16°C partout ailleurs.

Des rafales de vent à plus de 100 km/h mardi

La journée de mardi 2 janvier s’annonce comme la plus agitée de la semaine avec une perturbation particulièrement active qui ondulera sur toute la moitié nord. Elle s’accompagnera d’un nouveau fort coup de vent dans le Nord-Ouest avec des rafales atteignant 90 voire 100 km/h dans les terres et entre 100 et 120 km/h sur les côtes bretonnes. Il neigera également sur les reliefs, mais uniquement sur les Alpes et les Pyrénées. Pendant ce temps, le pourtour méditerranéen conservera un temps calme avec un ciel simplement voilé. Les températures seront inchangées avec une douceur plus marquée dans l’ouest et près de la Grande Bleue.

Un ciel de traîne se mettra en place mercredi, après la perturbation de la veille qui aura apporté localement plus de 40 mm de pluie. Ainsi, le temps alternera entre nuages, éclaircies et averses, toujours dans une ambiance ventée sur le littoral comme dans les terres. La région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Languedoc et le Roussillon conserveront quant à eux un ciel voilé mais lumineux. Peu d’évolution à attendre du côté des thermomètres avec souvent plus de 10°C en journée et jusqu’à 15°C de Perpignan jusqu’à Toulon.

Retour d’un temps hivernal le week-end prochain

Rebelote jeudi avec l’arrivée d’une nouvelle perturbation pluvieuse et venteuse qui balayera une large moitié nord. Elle sera suivie d’averses en Bretagne et vers le Cotentin. Les régions méridionales profiteront, quant à elles, de conditions plus ensoleillées. Les températures perdront tout au plus un ou deux degrés dans la moitié nord l’après-midi. Cette même perturbation s’enfoncera vers les régions du sud vendredi avec de la pluie en plaine et de la neige sur tous les massifs. Ailleurs, des averses se déclencheront alors que le mercure perdra de nouveau un ou deux degrés.

Cette baisse des températures se poursuivra au cours du premier week-end de janvier. Ainsi, de petites gelées feront leur réapparition en campagne tandis que les maximales auront du mal à atteindre les 5°C dans une large moitié est. Avec un vent s’orientant au nord-nord-est, le ressenti s’annonce hivernal, d’autant qu’un régime de giboulées se mettra en place avec de la neige à basse altitude. Dans ces conditions, mistral et tramontane dégageront le ciel méditerranéen. Cette tendance froide et par moment humide devrait s’affirmer en début de semaine prochaine. L’hiver n’est (vraiment) plus bien loin…