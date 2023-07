Toit effondré, grêlons de 10 centimètres, coupures de courant : l'est de la France touché par de violents orages

D'autres coupures d'électricité étaient encore en cours dans la soirée de mardi en Haute-Saône, où 3900 usagers étaient privés de courant, rapportent les autorités, tout comme dans le Haut-Rhin où le préfet faisait état, à 23h, de 6000 foyers privés d'électricité, notamment dans la commune de Landser où un arbre est tombé sur une ligne à haute tension. Dans le Doubs, où "quelques arbres en travers" des routes ont nécessité la mise en place de déviations, c'est "environ 2500 usagers d'Enedis" qui "sont privés d'électricité sur le secteur de Montbéliard", selon la préfecture.

Selon Météo-France, un second épisode orageux de moindre intensité devait démarrer en fin de soirée sur le sud du Massif central et glisser vers la Savoie. À partir de minuit, et pour toute la journée de mercredi, l'organisme a placé 12 départements, là encore en vigilance orange pour les orages, neuf pour la canicule.