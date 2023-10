Toitures arrachées, arbres déracinés… Le passage d'une tornade fait de nombreux dégâts à Poulx, dans le Gard

La scène n'a duré que quelques minutes à peine, mais assez pour provoquer de nombreux dégâts. Une tornade a traversé, ce lundi 30 octobre en fin d'après-midi, la commune de Poulx, près de Nîmes dans le Gard. Deux toitures ont été détruites et des dizaines d'arbres ont été arrachés et projetés sur la route, sans pour autant faire de blessé, selon France Bleu et InfoOccitanie. Les dégâts ont été si importants que la circulation a été coupée dans la rue du Faoü, rue des Oliviers et rue des Chênes, a fait savoir la municipalité sur Facebook, en relayant des images impressionnantes d'arbres renversés et étendus sur la chaussée.