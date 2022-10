Tornade dans le Pas-de-Calais : un immense élan de solidarité

Dans le village, plus de la moitié des maisons frappées par la tornade sont inhabitables. Hugues et Virginie ont eu la chance d’être logés chez leur fils Benjamin plutôt que chez des inconnus. Ils sont installés dans un dressing réaménagé pour eux. "On est mieux chez son fils, on peut parler. On est un petit peu plus libre. Je peux me lever quand je veux, il n’y a pas de problème", sourit Virginie.