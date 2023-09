Tornades : pourquoi est-il si difficile de les prévoir en France ?

À titre de repère, aux États-Unis, où le plus grand nombre de tornades est recensé, soit plus de 1000 par an, des alertes aux tornades sont régulièrement émises. Lorsqu'une tornade est détectée, une alerte de niveau supérieur est émise pour enjoindre les habitants à se mettre à l'abri en urgence. Mais cette détection n'est possible que quelques minutes avant l'arrivée de la tornade, soit en moyenne 13 minutes plus tôt, selon la National oceanic and atmospheric administration (NOAA).