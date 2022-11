Un épisode cévenol intense dans le Sud-Est : à quoi faut-il s'attendre ?

Il pourrait tomber jusqu'à 300 mm de précipitations en 24 heures. Débuté la nuit dernière, un nouvel épisode cévenol marqué est attendu dans les départements du Gard, de la Lozère et l'Ardèche, placé en vigilance orange pluie-inondation et/ou orages. Il devrait s'abattre en particulier sur les reliefs, dans la journée du dimanche 3 octobre. Les pluies cévenoles "se renforceront nettement en fin de matinée en prenant un caractère orageux", selon Météo France. "Sur cet épisode, sur Cévennes gardoises, de Lozère et ardéchoises, les cumuls prévus sont de l'ordre de 200 à 250 mm possiblement jusqu'à 300 mm".

"L'ensemble des cours d'eau issus du relief vont connaître des crues", si l'on en croit les prévisions du météorologue Loïc Spadafora, spécialiste des épisodes méditerranéens et cévenols et fondateur de Météo Gard-Hérault. "L'Hérault, le Vidourle, les Gardons, la Cèze, l'Ardèche, le Chassezac, la Baume et tous leurs affluents. Ces crues pourront être significatives et générer des débordements localisés." Sur les zones de plaine, les cumuls prévus sont de l'ordre de 30 à 50 mm, avec des pointes possibles à 80, voire 100 mm, ajoute Météo France, tandis que le littoral, lui, devrait rester au sec tout au long de la journée.