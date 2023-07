Un été plus chaud et plus humide : ce que prévoit Météo-France pour les trois prochains mois

L'été s'annonce particulièrement chaud. Dans son traditionnel bulletin des grandes tendances à trois mois, publié cette semaine, Météo-France a détaillé les scénarios les plus probables pour les mois de juillet, août et septembre. Selon l'établissement, "le scénario le plus probable présente des conditions plus chaudes que la normale sur l'ensemble du territoire français et plus humides que la normale au sud, des Pyrénées au bassin méditerranéen".