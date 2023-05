Une météo pluvieuse avant le retour de la fraîcheur cette semaine pour les Saints de glace

La situation évoluera peu en deuxième partie de semaine avec le maintien d’une alternance de nuages, d’éclaircies et d’averses dans la plupart des régions jeudi comme vendredi. Ces dernières seront plus fréquentes près de la Manche, ainsi que sur les reliefs pyrénéen et alpin où les flocons de neige s’inviteront en altitude. Pas de changement non plus pour le littoral méditerranéen avec un temps ensoleillé, mais dans une ambiance ventée. Ces deux journées, comme le samedi, correspondent aux fameux Saints de glace (Saint Mamert le 11, Saint Pancrace le 12 et Saint Servais le 13). Selon la croyance populaire, après cette période, il n’y a plus de risque de gelées matinales. Pour cette année, pas de gel annoncé, mais une fraîcheur localement marquée au réveil avec des minimales s’abaissant jusqu’à 4, voire 5°C dans les campagnes. En cours de journée, les valeurs seront toujours à la peine avec rarement plus de 15-16°C.

Même si la prévision du prochain week-end - le seul qui ne sera pas prolongé au cours de ce mois de mai - doit être affinée, une amélioration sensible semble de plus en plus probable. Les éclaircies deviendront majoritaires et le temps redeviendra sec, en particulier dans les régions de l’ouest situées au plus près des hautes pressions. Même programme pour la Méditerranée alors qu’ailleurs, quelques ondées resteront possibles, particulièrement à proximité des reliefs. Côté températures, les valeurs resteront situées 3 à 6°C en dessous des normales de saison jusqu’au week-end au moins.