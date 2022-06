Une météo (un peu) plus fraîche et humide cette semaine avant le retour de la chaleur

Avant cela, il y a ce mercredi qui sera la journée la plus maussade de la semaine. Une perturbation pluvieuse va traverser le pays d’ouest en est, en épargnant uniquement le pourtour méditerranéen, un secteur qui aurait pourtant bien besoin d’eau en ce début d’été exceptionnellement sec. Elle apportera généralement entre 10 et 20 mm à son passage, un cumul bénéfique pour la végétation, avec des précipitations moins violentes que lors des orages du week-end qui vont ainsi pouvoir pénétrer le sol. En cours d’après-midi, des averses et quelques coups de tonnerre se déclencheront dans la moitié nord. Les températures, de saison sans plus, s’échelonneront de 18 à 23°C dans la plupart des régions et jusqu’à 30°C en Méditerranée.

Les conditions commenceront à s’améliorer jeudi avec le retour d’éclaircies parfois belles de l’Atlantique au nord-est. Le risque d’averses pour cette journée se limitera aux reliefs. Des Pyrénées aux Alpes et jusqu’en Corse, le ciel sera dégagé, mais toujours au prix d’un vent fort dans le golfe du Lion et jusque sur les côtes de l’île de beauté. Les températures seront stables et proches des normales, sauf pour le Midi méditerranéen où une chaleur modérée se maintiendra.

Vendredi, la moitié sud bénéficiera d’un temps très ensoleillé pendant que de belles éclaircies se développeront plus au nord. Petit bémol pour les côtes de la Manche, en marge d’une perturbation britannique qui apportera un ciel chargé et parfois menaçant. Les températures progresseront nettement par rapport à la veille, gagnant généralement 3 à 5°C. Les maximales dépasseront partout les 20°C pour atteindre localement 25°C au nord de la Loire et plus de 30°C entre l’Aquitaine, l’Occitanie et la région Paca.