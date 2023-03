Une tornade balaie la Creuse : comment se forme ce phénomène ?

Les tornades sont fréquentes en France, puisqu'elles se forment le plus souvent "dans les latitudes où l'on a un climat tempéré", expliquait aussi Emmanuel Wesolek. Mais ces phénomènes ne sont pas aussi virulents et aussi nombreux sur notre sol qu'ils le sont aux États-Unis, "le territoire le plus exposé". "Si l'on compte entre 40 et 50 tornades par an en France, les cas vraiment dévastateurs ne surviennent en moyenne qu'une fois tous les dix ans", la dernière remontant à 2008, ajoutait-il.

Selon Météo-France, "toutes les régions peuvent potentiellement être touchées" par le phénomène, mais ce sont surtout le quart nord-ouest et les côtes méditerranéennes qui sont les plus susceptibles d'être exposés. Les tornades terrestres surviennent en général un peu plus tard dans l'année, entre mai et octobre.

Sur les vingt dernières années, le nombre de ces phénomènes s'est stabilisé dans le pays, mais leur violence pourrait toutefois s'intensifier à l'avenir. Sous l'effet du changement climatique, les températures grimpent, or "dans un climat plus chaud, avec une atmosphère plus chaude qui contient plus de vapeur d'eau, on pourrait avoir davantage de supercellules orageuses qui sont à l'origine de tornades", souligne dans le reportage du JT Françoise Vimeux, climatologue et directrice de recherche pour l'Institut de recherche pour le développement (IRD).