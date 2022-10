Vacances de la Toussaint : pourquoi ces températures record pour un mois d'octobre

Cela ressemble à une surenchère : 23°C à Amiens ce mercredi après-midi, 25°C près d’Avignon, 26°C à Reims, et même 27°C à Montpellier.

De telles températures à cette saison sont-elles exceptionnelles ? Oui, le mois d'octobre n’est pas encore terminé et déjà les climatologues le classent comme le plus chaud jamais observé. "Ce ne sont pas des pointes ponctuelles. Cela fait trois à quatre semaines que les températures sont plus hautes que les normes, de 3,3 à 3,5°C en moyenne sur la France. C'est du jamais vu", observe Serge Zaka, docteur en agroclimatologie.