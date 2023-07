Vacances : les Gorges du Verdon revivent avec le retour de l'or bleu

Elle a jailli à nouveau et son bruit résonne entre les parois calcaires. Si l'eau est essentielle à la vie, dans le Verdon, elle l'est aussi à l'activité économique. Les touristes partent à la recherche de sensations fortes et d'eau fraîche. À cause de la sécheresse, beaucoup de canyons étaient impraticables l'été dernier.

Pour cette année 2023, l'endroit dispose plus d'eau que ce qu'il a habituellement. Si l'or bleu coule à nouveau à flot, c'est aussi parce qu'en amont des gorges, le lac de Castillon est rempli. Les barrages hydroélectriques qui jalonnent le parcours de la rivière peuvent lâcher de l'eau. Sans cela, les Gorges du Verdon se retrouvent presque à sec, et les touristes désertent, comme ce fut le cas en été 2022.