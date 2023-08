Vacances : quand les vacanciers ressortent la polaire et les cirés

Aux Sables-d’Olonne (Vendée), on attend aux maximum 13°C pour ce samedi matin. Alors sur l’emplacement de Patrick et Christine, on a sorti les vêtements d’automne, parapluies, manteaux, comme on peut le voir sur la vidéo en tête de cet article. Un autre indispensable en vacances avec cette météo : les jeux de société. Autant bien être équipé, la baisse des températures pourraient durer jusqu’en début de semaine prochaine selon les prévisionnistes.