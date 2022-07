Vague de chaleur caniculaire : de 36 à 42°C attendus, les prévisions jour par jour

La nuit suivante, la fraîcheur va même s’accentuer au nord d’une ligne s’étirant de Nantes à Strasbourg, avec des minimales de l’ordre de 10 à 12°C. Plus au sud, les valeurs resteront supérieures à 17°C et parfois plus de 20°C près de la Grande Bleue. Vendredi, la baisse temporaire gagnera le centre-est. Ces régions verront ainsi les maximales ne plus dépasser les 30 ou 31°C l’après-midi. Plus au sud, les 35°C seront encore régulièrement atteints, voire dépassés, notamment entre la vallée de la Garonne et le Languedoc.