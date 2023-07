Canicule : à quoi correspond vraiment la "température ressentie" ?

"Dans des conditions chaudes, le corps doit libérer de la chaleur pour maintenir un équilibre thermique", souligne Météo-France auprès de TF1info. "L'effet de refroidissement dû à l'évaporation de la sueur par la peau devient un facteur important : l'efficacité de ce refroidissement dépend essentiellement de l'humidité de l'air. Une humidité élevée réduit l'efficacité de l'évaporation de façon significative." En somme, plus il fait humide, plus notre "température ressentie" est élevée.

Pour mesurer l'humidité associée à la température, les météorologues observent l'indice humidex, un indicateur développé par des Canadiens exprimant la température ressentie par le corps. "Un certain inconfort" est ressenti par la population à partir d'un humidex de 30, "beaucoup d'inconfort" dès la barre des 40 franchie, et un "danger" avec "coup de chaleur possible" est associé à un humidex supérieur à 46, selon le gouvernement canadien.

D'après le site Météociel, qui répertorie l'humidex en France, cet indice a pointé jusqu'à 49 dans le Var au cours de l'après-midi du mardi 18 juillet. Encore bien au-delà des 40°C observés sur le thermomètre.