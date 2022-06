Vague de chaleur : comment adapter votre pratique sportive ?

Ne cherchez pas à battre vos records ! Il est inutile de rester les yeux fixés sur sa montre, car avec la chaleur, les performances sont moins bonnes et les fréquences cardiaques sont plus élevées. Les données ne seront donc pas comparables à celles d’un entraînement normal. On abandonne les sports trop intenses qui font monter le rythme cardiaque rapidement et l'on se dirige vers des sports plus calmes comme le vélo, la marche… Enfin, il est nécessaire de ralentir son rythme d’entraînement, car la chaleur fatigue plus rapidement que d’habitude.

Il peut être bien de privilégier les sports aquatiques tels que la natation, le surf, le canoë, l’aquagym… A condition de rentrer doucement dans l'eau, pour éviter le risque d'un choc thermique.