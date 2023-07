Canicule : comment Météo-France mesure-t-elle ses "records de chaleur" ?

À l'heure où les épisodes de chaleur sont de plus en plus fréquents et intenses dans le pays, amplifiés par le changement climatique dû aux activités humaines, la précision des mesures de température est plus que jamais cruciale pour repérer les records, qui s'enchaînent ces derniers jours dans le sud de la France. Mais la tâche n'est pas simple pour Météo-France, qui doit se plier à des critères drastiques pour rester fidèle aux normes internationales. Et les détails ont leur importance. Avec ses 41,8°C mesurés le 18 juillet, le village de Puget-Théniers aurait par exemple pu établir le nouveau record absolu des Alpes-Maritimes, mais la station est trop proche de surfaces bétonnées, qui absorbent la chaleur et peuvent donc faire monter le mercure. La température détectée ne pouvait donc pas être représentative de toute la zone aux alentours.

Pour l'agence de prévisions météorologiques, l'enjeu est de taille : les mesures des plus de 500 stations de Radome, le réseau d'observation au sol en temps réel de Météo-France, viennent ensuite alimenter celui de l'Organisation météorologique international (OMM) et de ses quelque 10.000 stations à la surface du globe. Un relevé indispensable pour une observation fine du climat mondial destinée à la recherche et aux politiques publiques.