"Des températures frôlant les 40 degrés" : à quoi s'attendre en France dans les prochains jours ?

Dans le reste du pays, la chaleur devrait être bien plus supportable, autour des 29 ou 30 degrés de moyenne dans la moitié nord de la France durant ces deux jours. Selon le prévisionniste, ce mois de juillet 2023 s’inscrit cependant pour le moment dans le top 10 des mois de juillet les plus chauds de l’histoire jamais connus en France. "Cet été, en ce qui concerne la chaleur, on remarque un très fort contraste entre le nord et le sud", ajoute-t-il.