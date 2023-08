Canicule : jeudi a été la journée la plus chaude jamais mesurée en France après un 15 août

Avec un indicateur thermique national de 27,7°C, jeudi 24 août a été la journée la plus chaude jamais enregistrée en France après un 15 août. Ce nouveau record bat celui établi mercredi (indicateur thermique national de 27,5°C) qui lui-même, battait celui de mardi et qui-lui-même battait celui de lundi. Ce record a donc été battu durant 4 journées consécutives.

Cette vague de chaleur au sens strict du terme prendra fin aujourd’hui. Elle aura duré 9 jours (du jeudi 17 au vendredi 25 août), ce qui fait de cette vague de chaleur la plus durable et aussi la plus intense après un 15 août.