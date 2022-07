Chaleur : Portugal, Espagne, Royaume-Uni... Ces pays d'Europe qui suffoquent

L'alerte a aussi été lancée en dehors de l'Europe du Sud, la vague de chaleur se déplaçant au fil de la semaine plus au nord. Lundi et mardi, dans le sud-ouest de la Grande-Bretagne, les températures devaient atteindre 33 degrés et le service national de météorologie indiquait que les 35 degrés pourraient être franchis.

Aux Pays-Bas, les provinces du sud pourraient pareillement être impactées par cette vague de chaleur, comme en Allemagne, avant de concerner ensuite l'Europe centrale. La barre des 40 degrés pourrait ainsi être dépassée en Italie et dans les Balkans dans le courant de la semaine.