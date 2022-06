Canicules : combien nous coûtent ces phénomènes climatiques ?

Les canicules ont tendance à se multiplier en France et l’impact de ces phénomènes climatiques extrêmes particulièrement meurtriers est encore peu étudié. L’un des premiers rapports sur le sujet, "La France et les Français face à la canicule : les leçons d'une crise", a fait suite à la canicule historique qu’a connu notre pays en 2003.

Selon ce rapport du Sénat, la canicule de 2003 a amputé la croissance de 0,1 à 0,2 point de PIB sur l'ensemble de l'année, soit entre de 2 à 4,5 milliards d’euros, avec une augmentation de l’inflation, une baisse de la consommation sur de nombreux produits, une production végétale et animale affectée.

Mais à l’époque, le Sénat avait noté l’impact relatif sur l’activité économique : la France en vacances tournait au ralenti. "Si elles ne sont pas négligeables, les conséquences de la canicule sur l'économie française apparaissent toutefois relativement limitées, et surtout fort variables d'un secteur d'activité à l'autre. Il est cependant permis de penser que son impact, tant général que sectoriel, aurait été bien plus lourd, voire dramatique, si l'épisode de canicule était intervenu plus tôt ou s'était prolongé au-delà du 15 août, alors qu'intervient généralement la reprise de l'activité des entreprises", concluait le rapport.