Vague de chaleur dans certaines régions françaises : qu’est-ce que l’indice humidex ?

Cet indice est calculé grâce à deux variables principales : la température de l'environnement et son taux d'humidité. C’est une équation thermodynamique qui permet d’obtenir une température. Or, plus celle-ci s'approche de celle du corps humain, soit 35-37 °C, plus l’homme va rencontrer des difficultés à transpirer et donc, à dissiper la chaleur de l'organisme. Cette situation peut provoquer un début de dysfonctionnement des organes, jusqu'à l'hyperthermie, voir la mort, suivant la durée d'exposition et l'état de santé des personnes.