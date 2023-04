Vague de chaleur en Espagne : la France risque-t-elle d'être touchée par cette canicule historique ? 

Comment expliquer l'arrivée précoce de cette canicule chez notre voisin espagnol ?

La situation n'a rien d'exceptionnel d'un point de vue technique. On a des dépressions sur l'Atlantique avec un flux de sud à l'avant qui fait remonter de l'air très chaud depuis le Sahara, qui traverse le Maghreb, puis la Méditerranée et gagne ensuite l'Espagne. Généralement, à cette période de l'année, cela ne remonte pas aussi haut, géographiquement parlant. De ce fait, on est sur quelque chose d'extrêmement précoce. Des vagues de chaleur, on en a de plus en plus à la fin du mois de mai. On a même parfois des pics de chaleur au début du mois de mai ou à la fin du mois d'avril, mais une canicule à cette période de l'année, y compris en Espagne, c'est exceptionnel.

La notion de canicule est-elle la même en Espagne qu'en France ?

Il n'existe pas une définition scientifique de la canicule, cela varie en fonction du climat du pays. En France, on va parler de canicule quand les températures sont supérieures à 18 ou 20°C durant la nuit et 34-35°C durant la journée, et cela pendant une période d'au moins 72 heures. En Espagne, à la différence de la France, le climat est méditerranéen et donc on parlera de canicule sur des températures qui sont un peu plus élevées. On tient compte aussi de la saison. Par exemple, il va faire 35°C cette semaine à Madrid. Si on était en été, on ne parlerait pas de canicule, mais là on est au printemps.