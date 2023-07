La Grèce fait "probablement" face à la plus longue canicule de son histoire

Des températures allant jusqu'à 45°C sont attendues pour ce samedi dans le centre de la Grèce. Selon l'Observatoire national d'Athènes, le record absolu dans la capitale a été enregistré en juin 2007, avec 44,8°C. Au plan national, il a été établi en juillet 1977 avec 48°C à Elefsina, près d'Athènes.

Le mois de juillet est en voie de battre le record du mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre, non seulement depuis que l'on prend des mesures mais aussi depuis des "centaines, si ce n'est des milliers d'années", a déclaré à la presse le climatologue en chef de la Nasa, Gavin Schmidt. Cela n'est pas seulement dû à El Niño, le phénomène climatique cyclique qui prend sa source dans l'océan Pacifique et entraîne une augmentation des températures mondiales, a-t-il précisé.