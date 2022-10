Vague de chaleur : en montagne, des températures au sommet

Un grand bol d’air en terrasse à 1200 mètres d’altitude, en bermuda et en t-shirt, avec l'impression d’être un peu en été. C’est une douceur très inhabituelle pour les citadins venus nombreux profiter des chemins de randonnée des Vosges. Une journée idéale, si elle n'avait lieu en plein automne. "On est en t-shirt dehors, il fait super-chaud, il y a du monde partout, mais on se dit qu'il y a quand même un petit pépin climatique quelque part", résume Tom Schott, gérant de l'Auberge des Trois Fours