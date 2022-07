Suisse : la limite du 0°C enregistré à une altitude record

Comme dans de nombreuses régions dans le monde, la chaleur est actuellement particulièrement exceptionnelle en Suisse au regard de la climatologie pour les mois de juin, juillet et août, selon MétéoSuisse. Cette surchauffe du climat s'accompagne de températures plus élevées en altitude, et d'une diminution du nombre de jours de gel en été sur les sommets alpins.

Le passage d'une perturbation pluvio-orageuse dans la journée de lundi permettra une baisse appréciable des températures à partir de mardi. Hormis des maximales proches de 30°C jeudi, les températures en Suisse devraient globalement rester proches des normales saisonnières jusqu'à la fin du mois, selon les météorologues.

Selon MétéoSuisse, les météorologues français ont mesuré ces derniers jours l'isotherme du 0°C dans le radiosondage de Bordeaux à plus de 5.000 m. C'est cette masse d'air très chaude qui s'est déplacée ensuite en Suisse, pays qui compte 48 pics culminant à plus de 4000 m.