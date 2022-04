Sable du Sahara : un nouveau nuage attendu en France dans les prochains jours

Selon les spécialistes du climat, aucun lien n'a encore été établi entre le changement climatique et ce type de phénomènes. Bien que ces derniers se reproduisent de plus en plus régulièrement ces derniers mois. Ce que l'on sait, en revanche, c'est que ces poussières contiennent bel et bien de fines particules radioactives. En quantité très faible, leur présence est due aux essais nucléaires français des années 1960, organisés en Algérie.