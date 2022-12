17 morts au Japon ces 10 derniers jours suite à d'importantes chutes de neige

17 personnes sont mortes et des dizaines d'autres blessées à cause de ces intempéries depuis le 17 décembre, selon l'agence japonaise de gestion des incendies et des catastrophes. La chaîne de télévision publique NHK a notamment rapporté plusieurs cas d'accidents mortels impliquant des personnes âgées qui étaient sorties déblayer la neige autour de leur domicile ou sur le toit de leur maison.