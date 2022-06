30 °C dès 7h ce matin en Corse

Un soleil voilé et une chaleur qui envahit l'ensemble de l'île : 29°C à 10h ce vendredi matin. À la fontaine de Tolla, José se rafraîchit comme les premiers sportifs de la journée. Plus bas dans la vallée, dans le village d'Ocana, Stéphane a mis en route son four. À l'ombre des parasols, ses clients ont déjà chaud : "Je n'irai pas à la plage aujourd'hui, mais je resterai au frais chez moi" ; "Il fait déjà chaud, on n'a pas dormi de la nuit".