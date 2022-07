34°C : des températures inhabituelles en Bretagne

Un soleil de plomb toute la semaine, de quoi mentir les préjugés sur la météo bretonne. Ce mardi après-midi, il faisait 34 °C sur la plage de Carnac. La Côte d'Azur n'a qu'à bien se tenir. "On est à Fréjus dans le sud pour des vacances chez ma mère. On vient de remonter il y a quelques jours. Et du coup, on apprécie vraiment la fraîcheur de la Bretagne, parce que c'est bien pire dans le sud finalement", constate une jeune femme. "On a une semaine de vacances pour le 14-juillet et du coup, on est venu en Bretagne pour échapper à la canicule toulonnaise", affirme une autre touriste.