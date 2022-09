37°C dans le Sud-Ouest : des pics de chaleur en septembre

Une mère et sa fille viennent de Madrid. Elles ne s’attendaient pas à une telle chaleur. “Il fait un peu plus chaud ici. Cette semaine, il a fait plus doux à Madrid. Moi, ça m'inquiète un peu parce que je pense au changement climatique, c’est sûr. Mais bon voilà, si c’est qu’il y a, on profite. Et voilà, on n’a pas le choix”, explique-t-elle. Pour un couple de Normand, il est impossible de rester sur la plage. Ils passent l’après-midi à l’ombre avec des rafraîchissements.