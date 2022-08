3ème vague de chaleur : combien de temps va-t-elle durer ?

Certes, en 2017, quatre épisodes caniculaires avaient été enregistrés à un même été. Mais ces vagues de chaleur n’avaient duré au total que seize jours. Là, au 1er août, nous en sommes déjà à 19. Il se produit des canicules toujours plus longues et toujours plus nombreuses. D’autant plus que l’été n’est pas terminé et qu’un quatrième épisode caniculaire n’est pas à exclure, selon les prévisionnistes.