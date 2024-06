Les États-Unis sont touchés par une vague de chaleur qui doit connaître son point culminant. Des températures anormalement hautes sont enregistrées dans l'ouest du pays.

Une intense vague de chaleur doit atteindre son point culminant en ce milieu de semaine aux États-Unis. L'ouest du pays est touché, avec notamment une température de 44°C atteinte à Las Vegas. La région désertique de la Vallée de la mort, quant à elle, doit voir le mercure s'approcher des 49 degrés, en raison d'un système météorologique anticyclonique oppressant.

Les scientifiques soulignent que les canicules à répétition constituent un marqueur sans équivoque du réchauffement de la planète. Des vagues de chaleur qui sont par ailleurs appelées à se multiplier, à durer plus longtemps et à s'intensifier à l'avenir. "Aujourd'hui, des records de température à la hausse et à la baisse seront probablement battus ou égalés entre la Californie, le Nevada et l'Arizona" rapportent les services météorologiques américains (NWS). Les spécialistes redoutent que ces températures anormalement élevées à l'approche de l'été soient annonciatrices d'un été suffocant.

Une vague de chaleur qui va se déplacer

Les températures dangereuses, nettement supérieures aux normales saisonnières, ont poussé les autorités de Las Vegas à prolonger leur alerte à la chaleur jusqu'à samedi. Des lieux climatisés ont été spécifiquement ouverts pour offrir du répit aux personnes n'ayant pas de climatisation chez elles dans la capitale américaine du jeu.

En Californie, la situation dans la région très agricole de la Vallée centrale se révèle aussi "particulièrement préoccupante", notent les autorités fédérales. "Il y n'aura que peu ou pas de répit nocturne pour ceux qui n'ont pas de système de refroidissement efficace ou qui ne peuvent s'hydrater de manière adéquate", rapportent-elles. Si les températures sont censées légèrement baisser ces prochains jours, la vague de chaleur est attendue plus au nord, dans l'Oregon et l'État de Washington.

Mai 2024 a été le mois de mai le plus chaud jamais enregistré dans le monde (sur terre et mer), le 12ᵉ mois d'affilée à battre son propre record, selon l'observatoire européen Copernicus. Cette semaine, l'Organisation météorologique mondiale (OMM) a expliqué qu'il était à 80% probable que la température moyenne mondiale sur une année calendaire dépasse "temporairement" de plus de 1,5°C les niveaux préindustriels d'ici à 2028.