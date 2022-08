63 nuits tropicales à Nice : ce n'est qu'un début

La petite brise matinale donnerait presque l’impression qu’il fait moins chaud. En réalité, la nuit dernière à Nice, la température n’est pas descendue sous les 21 °C. Et 63 nuits tropicales consécutives, ça commence à faire beaucoup : "On espère que ça s’arrête assez vite, parce qu’en centre-ville, on dort très mal, il n’y a pas d’air" ; "On subit. De toute façon, le climat, il est ce qu’il est maintenant. Donc, il n’y a plus rien à faire, il faut attendre".