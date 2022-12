À 9 jours de l'hiver, les températures sont déjà au rendez-vous

Depuis le 30 mars, les chauffages sont interdits sur les marchés. Pourtant, cette commerçante n'a pas d'autres solutions. "On subit le froid et les légumes subissent encore plus que nous. Si je ne mets pas le chauffage, il n'y a plus salade. Elle sera foutue", rapporte-t-elle. Alors, ils allument leur chauffage à gaz malgré l'interdiction, comme tous les autres primeurs du marché.