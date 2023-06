VIDÉO - À Niort, l'îlot de fraicheur testé et adopté avant les fortes chaleurs de l'été

Ce jeudi, il fait 30 degrés à Niort et l’ombre des arbres est la bienvenue. C’est ce qu’on appelle un îlot de fraîcheur. L’été sur la place, les végétaux permettent de rafraîchir l’air de quatre à huit degrés.

Avec de tels résultats, Jérôme Baloge, le maire, a décidé d’étendre les îlots de fraîcheur un peu partout dans la ville, comme dans cette ancienne friche industrielle. "Ces îlots de fraîcheur étaient peut-être vus comme de l'agrément jusqu'à présent, mais on sait que ça marche. Il faut penser nos villes aussi de manière plus générale, pas forcément penser un site, mais penser un verdissement et la renaturation de nos villes dans leur intégralité, un urbanisme vert", explique l'édile.