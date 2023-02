VIDÉO - À Pau, bataille de boules de neige et routes gelées

Des flocons inhabituels sont tombés sur cette ville au pied des Pyrénées. Certains n'avaient pas vraiment la tenue adaptée. Même les emblématiques palmiers de Pau ne s'y attendaient pas. "Je prends des photos parce que c'est un paysage éphémère, ça va partir très vite. Pau est une ville avec un microclimat", explique une passante. "Ce soir, il n'y aura plus rien, c'est en train de fondre partout. Et donc on en profite", témoignent d'autres habitants.