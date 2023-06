À quand la fin des orages ? Évelyne Dhéliat entrevoit le bout du tunnel

Mardi, poursuit-elle, des orages vont remonter du sud-ouest jusqu'au nord du pays. Ils seront d'ailleurs localement violents, il faudra surveiller la situation, et notamment dans le sud-ouest. Puis pour la journée de mercredi, il faut à nouveau s'attendre à des salves orageuses, toujours dans le Sud-Ouest et cette fois-ci un peu plus vers le Nord-Est. Jeudi, quelques orages sont encore prévus sur le Nord-Est, et ce devrait être enfin la fin.

Ils vont s'évacuer à partir de vendredi et pour tout le week-end, la semaine prochaine sans doute aussi. Il va faire encore très chaud, mais enfin avec un temps très sec et ensoleillé. Plus que quelques jours à tenir avant de la fin de la météo orageuse, donc.