VIDÉO - À Saintes, l'heure de la décrue et des inquiétudes pour l'avenir

L'eau ne monte plus dans les rues de Saintes, en Charente-Maritime. Les habitants attendent la décrue avec impatience. Ils espèrent surtout que des solutions seront trouvées à l'avenir pour tenter de contenir les caprices du fleuve.

Comme beaucoup à Saintes, une jeune femme, que vous pouvez voir dans la vidéo en tête de cet article, voudrait profiter de la décrue pour rentrer chez elle. Mais sa rue a bien changé depuis son départ. Il y a plus de 60 centimètres d'eau dans son logement. Certaines affaires sont au sec, mais le chauffe-eau, lui, est hors d'usage. Elle comprend peu à peu que son retour à la maison sera plus compliqué que prévu. "Le temps que l'eau descende, le nettoyage, les réparations, trouver des artisans qui pourront venir assez rapidement, ça me paraît compliqué", nous confie-t-elle.

Deux ans seulement après la dernière grande inondation, le niveau de la Charente a atteint 6,08 mètres au pic de la crue. Le pire a été évité mais les habitants, eux, sont lassés. "On se pose beaucoup de questions parce que c'est vrai que toutes ces inondations sont de plus en plus rapprochées", nous explique une habitante.

Pour limiter l'ampleur du phénomène, le département dévase la Charente depuis trois ans grâce à un bateau. L'opération consiste à égaliser le fond de la rivière afin de réduire la hauteur de chaque crue. Six centimètres, au maximum, seraient ainsi gagnés. Selon les experts, il n'y a pas de solutions miracle. "Si on devait éliminer une crue à Saintes, il faudrait créer un grand barrage en amont. Et comme le fleuve Charente est un fleuve qui a très peu de pente, il faudrait couvrir des milliers d'hectares pour pouvoir retenir les eaux. Ce n'est pas faisable", analyse Fabrice Barrusseau, vice-président (DVG) de l'agglomération de Saintes, en charge de la prévention des inondations.

La ville de Saintes a beau être habituée à ces événements, certains élus préviennent déjà : à ce rythme, habiter au bord de la Charente, dans des logements anciens, deviendra, un jour, impossible.