Agriculteurs face au gel : des précautions suffisantes ?

Pour Jean-Marc Loubriat, un producteur de pommes, les prochaines 72 heures seront déterminantes. Un avenir suspendu aux fortes gelées qui sont annoncées et qui fragilisent les bourgeons sur les arbres. Déjà touché en 2021, il avait perdu plus de 50% de sa production. Après 34 ans d’activités, il n’est pas sûr de résister à ce nouvel épisode de gel. “Si vraiment, on revit une année comme l’année dernière, et vues les prévisions météo, ça risque d’être pire. Moi, je ne vois pas l’avenir. À 57 ans, je jette l'éponge”, se désole Jean-Marc Loubriat.