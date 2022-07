Albi, 38 degrés à l'ombre : une ville désertée

À l'office du tourisme, des visites ont été annulées faute de participants. Cet après-midi, seule la chasse au trésor est maintenue pour une même famille. Peu importe la canicule, les enfants se prêtent au jeu et les parents se sont organisés. Même constat au petit train, un couple s'est présenté à la visite de 16h30. "J'espère sur les tours de 18 heures d'avoir un peu plus de monde. Ça pénalise vraiment toute notre activité et le centre-ville d'une manière générale", dit Christophe Bouysson, la Compagnie des Petits Trains Occitans à Albi (Tarn).