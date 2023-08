Alerte à la canicule : quels départements ne vont pas être touchés ?

L'air très chaud venu du Maghreb et qui remonte par l'Espagne n'atteindra pas non plus ces régions lors du pic de chaleur attendu en fin de semaine, entre vendredi 18 et dimanche 20 août. Il ne fera que 22°C à Brest comme à Cherbourg-en-Cotentin ce vendredi, contre 36°C à Gap ou encore à Lyon. Des averses éparses devraient également s'abattre sur les côtes. La situation ne changera guère au cours du week-end, et les températures pourraient même baisser un peu plus et n'atteindre que 20°C à Brest dimanche.