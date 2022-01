Alerte au vent sur le littoral du Nord

La digue de Wimereux était giflée par la marée ce lundi matin. Les vagues, poussées par un vent fort, viennent s'écraser sur le parapet éclaboussant l'asphalte et les façades des villas Belle Epoque. Les rares promeneurs qui viennent ici sont venus profiter du spectacle. Les habitants bien emmitouflés, eux, en ont déjà vu d'autres. Mais une tempête reste tout de même fascinante, d'autant qu'en milieu de matinée, le vent se renforce et les gerbes d'eau sont plus fortes.