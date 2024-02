Alerte aux crues : la montée des eaux inquiète en Vendée après la tempête Louis

Le pic de crue qui fait suite à la tempête Louis n'est pas encore atteint en Vendée. À Saint-Laurent-sur-Sèvre, on se prépare à voir l'eau monter encore

Les pluies diluviennes font monter le niveau d’eau de la Sèvre. Elle atteint 2,80 mètres ce vendredi matin. Certaines habitations en subissent les conséquences. À Saint-Laurent-sur-Sèvre (Vendée), les agents municipaux ont interdit l’accès à cinq routes ce vendredi matin. La veille, un automobiliste est mort, emporté par une rivière dans les Deux-Sèvres, après avoir emprunté une route barrée. Alors, la vigilance est de mise.

Jeudi soir, 90.000 foyers français étaient privés d’électricité. Il en restait 2900 ce vendredi matin dans les Pays de la Loire. Les équipes d’Enedis sont mobilisées pour réparer. "On vise le rétablissement total des clients ce soir", déclare Josselin Boursier, directeur territorial Enedis Vendée. De leur côté, les habitants aux abords des cours d’eau anticipent une montée plus importante. Actuellement, quatre départements sont en vigilance orange crues jusqu’à samedi : la Vendée, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire et les Deux-Sèvres.