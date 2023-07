VIDÉO - Alerte aux orages "extrêmes" sur une partie de la France : les explications d'Evelyne Dhéliat

Plus en détail, les températures atteindront de 36 à 39 degrés de l'Alsace et l'est de la Bourgogne à Rhône-Alpes et PACA ainsi que sur l'est de Midi-Pyrénées et le Roussillon. Elles sont attendues entre 20 à 25 degrés sur l'ouest de la Bretagne et les côtes de Manche, 26 à 31 degrés des Hauts-de-France aux Pays-de-Loire et jusqu'à l'Aquitaine, et entre 32 à 37 degrés ailleurs. Les maximales seront toutefois en baisse en Provence-Alpes-Côte d'Azur, où il fera de 34 à 36 degrés.